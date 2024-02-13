تباطؤ نمو الأجور لأدنى مستوى منذ أكثر من عام في بريطانيا

أظهرت إحصاءات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن نمو الأجور في المملكة المتحدة تباطأ لأدنى مستوى منذ أكثر من عام، في حين تراجعت الوظائف الشاغرة مجددا.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن مكتب الإحصاء الوطني قال إن متوسط الأجور، باستثناء الحوافز، تراجع إلى 2ر6% خلال الربع الممتد حتى ديسمبر الماضي، مقارنة بـ7ر6% خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي.

وتعد هذه أبطأ نسبة نمو للأجور منذ الربع الممتد حتى أكتوبر 2022.

وتراجعت الوظائف الشاغرة للشهر الـ19 على التوالي، حيث انخفضت بواقع 26 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 932 ألف خلال ثلاثة أشهر حتى يناير الماضي، فيما يعد انخفاضا قياسيا، على الرغم من أنه التراجع الأصغر منذ عام ونصف.

وفي دلالة على أن سوق الوظائف بأكمله مازال مرنا، تراجع معدل البطالة إلى 8ر3% خلال آخر ثلاثة أشهر من عام 2023، مقارنة بـ9ر3% خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي، كما أنه يعد أدنى مستوى منذ نوفمبر حتى يناير 2023.