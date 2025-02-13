 ارتفاع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 0.3% شهريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 0.3% شهريا


نشر في: الخميس 13 فبراير 2025 - 9:04 ص | آخر تحديث: الخميس 13 فبراير 2025 - 9:04 ص

أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان بنسبة 3ر0% شهريا خلال يناير.

كان المحللون يتوقعون هذا المعدل، بعد ارتفاع قدره 4ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة وبمعدل 3ر0% وفقا للبيانات الأولية.

وعلى أساس سنوي،  ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2ر4% خلال الشهر الماضي في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 4% بعد ارتفاعها بنسبة 9ر3% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 8ر3% وفقا للبيانات الأولي.

وارتفعت أسعار صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0% شهريا و8ر0% سنويا، في حين زادت أسعار الواردات بنسبة 1ر0% شهريا وتراجعت بنسبة 2ر2% سنويا.

 


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