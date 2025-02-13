أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان بنسبة 3ر0% شهريا خلال يناير.
كان المحللون يتوقعون هذا المعدل، بعد ارتفاع قدره 4ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة وبمعدل 3ر0% وفقا للبيانات الأولية.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2ر4% خلال الشهر الماضي في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 4% بعد ارتفاعها بنسبة 9ر3% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 8ر3% وفقا للبيانات الأولي.
وارتفعت أسعار صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0% شهريا و8ر0% سنويا، في حين زادت أسعار الواردات بنسبة 1ر0% شهريا وتراجعت بنسبة 2ر2% سنويا.