أول تعليق من الإمارات على مقترح ترامب بشأن غزة

جاء أول تعليق إماراتي على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين، اليوم الخميس، بوصفه نهجًا "صعبًا".

وردًا على سؤال حول إمكانية إيجاد أرضية مشتركة مع إدارة ترامب بشأن غزة، تلقاه سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف مانع العتيبة، ضمن القمة العالمية للحكومات، أمس الأربعاء، قال: "سنحاول.. أعتقد أن النهج (الأمريكي) الحالي سيكون صعبًا. لكن في نهاية المطاف، نحن جميعًا نبحث عن حل، لكن لا نعرف حتى الآن إلى أين ستؤول الأمور"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح العتيبة أنه لا يزال بإمكان البلدين إجراء محادثات والتنسيق فيما بينهما، حتى لو اختلفا بشأن قضية معينة، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضاف: "نتمتع بالمرونة، ونعبر عن آرائنا بوضوح، نحن صريحون جدًا ولا نندم على ذلك، وبالتالي، تمامًا مثل أي علاقة، يستمع أصدقاؤنا إلينا في بعض الأحيان، ولا يستمعون إلينا أحيانًا، نتفق على مواقف معينة في بعض الأوقات، ونختلف في بعض الحالات، سعينا دائمًا لإيجاد أرضية مشتركة".

وأضاف: "ليس معنى أننا لا نحب شيئًا معينًا، أننا لن نتحدث مع بعضنا البعض".

ويأتي حديث العتيبة في وقت يتصاعد فيه الرفض الإقليمي والدولي لمخطط ترامب للسيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين منها.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتطوره اقتصاديًا بعد إعادة توطين سكانه في أماكن أخرى.