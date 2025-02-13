ماجد المصري: عمق التناول وجرأة الأحداث في مسلسل إش إش جذبتني لتقديم شخصية رجب الجريتلي

قال الفنان ماجد المصري إن ما جذبه لمسلسل "إش إش" عندما عرض عليه المخرج محمد سامي، تقديم شخصية "رجب الجريتلي" هو عمق التناول وجرأة الأحداث، وأسلوب الكتابة، وملامسة النص لقصص كثير من الطبقات المُهمشة التي تسحقها الظروف الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا هو التعاون الثالث بينه وبين المُخرج محمد سامي.

وأوضح "المصري" في تصريحات صحفية، أن الاحداث مليئة بالتحديات ولكن فيها أيضاً مشاهد رومانسية قدمتها بروح مُختلفة، فالمُسلسل عموماً يُقدم الفنانين المُشاركين في صورة مُختلفة على مستوى الشكل والمضمون، وهناك تنافس كبير في الآداء مما ينعكس على الشكل العام للأحداث.

وختم المصري تصريحاته قائلا: "يمكن أن نلخص مسلسل إش إش في غرام وإنتقام وحب وغيرة وتحدي وطموح وتحقيق للذات".

مُسلسل "إش إش" إخراج محمد سامي، الذي يشارك في الكتابة إلى مُهاب طارق، بطولة مي عُمر، وهالة صدقي، وماجد المصري، ومحمد الشرنوبي، وندي موسى، وانتصار، ودينا، وإدوارد، وطارق النهري، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول عالم الرقص الشرقي والأجواء الشعبية المرتبطة به، وما يُحيط بهذا العالم من كواليس وقصص وحكايات تنتقل من الخيال إلى الشاشة، حيث يرصد المسلسل العالم الخفي لهذه المهنة وكيف انتقلت من جيل إلى آخر وفي الوقت ذاته يغوص في حياة "إش إش" التي كانت تنتظر حياة أخرى، ليطرح سؤال، هل هي فعلاً ضحية للظروف والأزمات أم هي مُخطئة وتستحق كل ما يحدث لها.