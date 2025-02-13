ماذا قال رئيس الوزراء عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة في مؤتمره الصحفي اليوم؟

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتم حاليا الانتهاء اللمسات الأخيرة من وضع الحزمة الاجتماعية وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة، حتى الإعلان عن كل مفرداتها قبل شهر رمضان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، مشيرا إلى أن الحزمة الاجتماعية تشمل جزأين، الأول هو تداخلات سوف تنفذ للثلاثة أشهر المقبلة حتى نهاية العام المالي الحالي، وستضم الأعياد وشهر رمضان، أما الجزء الآخر يتمثل في الزيادات الفعلية للمرتبات والأجور والحد الأدنى سوف تكون من بداية العام المالي أول يوليو المقبل.

وأضاف مدبولى، أن معدل التضخم يشهد تراجعًا مستمرا على المستوى المحلي، إذ يسجل انخفاضا شهريًا مقارنة بالشهر السابق، موضحا أن معدل التضخم في يناير بلغ 23.2%، متراجعًا عن ديسمبر، متوقعًا أن يشهد شهر فبراير انخفاضًا أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى اجتماع المجلس القومي للأجور وإقرار الزيادات للقطاع الخاص بالصورة المناسبة، مؤكدا أنّ الحكومة المصرية مهتمة برفع الحد الأدنى للأجور بمتابعة هذا الأمر، قائلا"كان يوجد لأن الشكوى والتحدي كان دائما يكمن في أن الدولة هي التي تبادر برفع الحد الأدنى، إذ أنه قد يكون عدم قدرة من القطاع الخاص بتلبية هذا الموضوع بنفس الطريقة.

وقال مدبولي، إن هناك آليات لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك من خلال المجلس القومي الأعلى للأجور، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطلب استثناءه من تطبيق الحد الأدنى للأجور؛ ولكن هذه المرة كل القطاع الخاص يقبل الزيادة.

وأشار إلى متابعة تنفيذ الأمر على أرض الواقع من خلال المجلس القومي الأعلى للأجور وكل الجهات المعنية في الدولة.