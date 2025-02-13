أردوغان يجري محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني لمناقشة الوضع في غزة والقضايا الثنائية

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التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الخميس، في مكتبه بإسلام أباد؛ لمناقشة الوضع في غزة وتعزيز التعاون والتجارة الثنائيين.

ورأس أردوغان وشريف، معا المحادثات بشأن التعاون الاستراتيجي الثنائي بين البلدين.

وفي مراسم متلفزة، شهد الزعيمان، أيضا توقيع مذكرة تفاهم و24 اتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

وقال الرئيس التركي، بينما كان جالسا بجوار شريف، إنه سوف يشجع رجال الأعمال من بلاده على الانخراط مع نظرائهم الباكستانيين.

ووجه الشكر لباكستان على وقوفها بجانب تركيا بعد الزلزال القوي الذي ضرب بلاده قبل عامين، مخلفا دمارا هائلا وآلاف القتلى.

وقال إن الجانبين اتفقا على تعزيز العلاقات، وجدد التزامه بزيادة الدعم للشعب الفلسطيني.

وأضاف: "إلى جانب باكستان، نسعى لتقديم كل جهد ممكن لدعم القضية العادلة لأشقائنا الفلسطينيين داخل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرهما من المنظمات".

وتابع أردوغان: "نعتقد أنه يجب تعزيز هذا الموقف الحازم، سيما في وقت توجد فيه مقترحات غير قانونية وغير مقبولة أخلاقيا مثل نزع أشقائنا الغزاويين من موطنهم"، في إشارة إلى مقترحات أخيرة بنقل الفلسطينيين من غزة.

وأشاد شريف، بأردوغان لدوره في دعم الشعب الفلسطيني.

وكان شريف رحب بأردوغان، وزوجته أمينة أردوغان، لدى وصولهما إلى مكتبه، وجرى عزف النشيدين الوطنيين للبلدين قبل بدء المراسم الرسمية.