وزير الثقافة السوداني يدعو الإيسيسكو لدعم استعادة آثار السودان المنهوبة

دعا وزير الثقافة والاعلام الاستاذ خالد الاعيسر إلى دعم السودان لاستعادة آثاره والبنية الثقافية المنهوبة من البلاد، واعتبار السودان ضمن الدول ذات الأولوية القصوى في الدعم الثقافي من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ومشاركة الدول الإسلامية للسودان في إعادة الإعمار لمجمل المؤسسات الإنتاجية في القطاعات ذات العلاقة بالفعل الثقافي والاجتماعي من مسارح و مكتبات و دور نشر ومتاحف.

وطالب الأعيسر خلال مخاطبته أعمال المؤتمر الثالث عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي اليوم بجدة الأشقاء والأصدقاء وشركاء الثقافة الواحدة الى اتخاذ مواقف مساندة للسودان في المحافل الدولية والإقليمية حيال ما ترتكبه مليشيا الدعم السريع من انتهاكات و ارتكابها للابادة الجماعية والتطهير العرقي، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضاف أن دولا كبرى اكدت تورط دول في محيطنا الإسلامي بجلبها وتمويلها للمليشيات والمرتزقة حتى من أمريكا الجنوبية» وهذا الأمر يضعف فرص الاندماج الثقافي والقيم المشتركة بين الدول والشعوب الشقيقة» وله ارتدادات لا تحكمها قيم الهوية الثقافية المشتركة .

واضاف ان مليشيا الدعم السريع المتمردة على الدولة السودانية وشعبها استهدفت وجودها وهي حرب تقف من خلفها دول و جماعات تستثمر سلباً في التنوع الاثنى و الثقافي لتفتيت الوحدة الوطنية للبلاد ، خاصة و أن السودان ينفتح برياً على سبع دول و هنالك تداخلاً قبلياً يميز ثقافاته المشتركة.

و ابان الاعيسر ان مليشيا الدعم السريع استهدفت كل البنية التحتية في المجال الثقافي حيث دمرت كليا و جزئيا و نهبت نحو 23 متحفا أبرزها المتحف القومي, بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والمكتبات العامة ودور الوثائق والأرشفة» ونحو 41 إذاعة وقناة تلفزيونية بالإضافة إلى دور الصحف والمسارح وبيوت الشباب» وكل من له صلة بالعمل الثقافي.