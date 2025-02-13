مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين بروك رولينز وزيرة للزراعة

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على تعيين المحامية المحافظة بروك رولينز كوزيرة للزراعة، مما يضع حليفا وثيقا للرئيس دونالد ترامب في منصب وزاري رئيسي في وقت قد تؤدي فيه خطط الترحيل الجماعي إلى نقص العمالة الزراعية وقد تؤثر التعريفات الجمركية على الصادرات الزراعية.

وصادق مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة بلغت 72صوتا مقابل 48 على تعيين رولينز، التي شغلت منصب رئيس السياسة الداخلية خلال إدارة ترامب الأولى.

وسوف تتولى رولينز الآن قيادة إدارة مكلفة بالإشراف على كل جوانب نظام الغذاء في البلاد تقريبا ، بما في ذلك معايير ممارسات الزراعة وتربية الماشية، والإعانات الفيدرالية للمزارعين أو الشركات الزراعية، وتحديد معايير التغذية للمدارس ومسؤولي الصحة العامة على مستوى البلاد.

وكانت وزارة الزراعة في قلب حرب ترامب التجارية في إدارته الأخيرة، عندما قامت بزيادة أموال الدعم للمزارعين الذين يزرعون أكبر محصولين في البلاد، وهما الذرة وفول الصويا، بعد أن فرضت الصين تعريفات انتقامية على الحبوب وحدث اضطراب في الأسواق الدولية. وتعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للأغذية في العالم.