رئيس الوزراء الفلسطيني: وضعنا خططا عاجلة لإغاثة غزة ونباشر تنفيذها منذ وقف إطلاق النار

أكد الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الحكومة تبذل قصارى جهودها لتقديم كل ما تستطيع لأهالي قطاع غزة، مشددا على أن غزة جزء هام وحبيب وعزيز على الشعب الفلسطيني».

وأضاف خلال مقابلة لـ «العربية الحدث» مساء الخميس، أن الحكومة ملتزمة بإنقاذ أهالي غزة من الوضع الصعب الذي يعيشونه والبدء بخطوات جدية وسريعة لتحسين حياتهم وإعادة الإعمار بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى إعداد الحكومة مجموعة من الخطط؛ بعضها قصير المدى والآخر طويل المدى، بمجرد الإعلان عن وقف إطلاق النار، لافتا إلى تقدمه بهذه الخطط للرئيس محمود عباس منذ اليوم الأول لإعلان وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الخطة تركز على تقديم الإغاثة السريعة والعاجلة لأهالي غزة.

وأضاف أن الحكومة تباشر حاليا تنفيذ خطط الإغاثة من خلال غرف عمليات تضم 30 مؤسسة وطنية فلسطينية ودولية، تشرف على تقديم الخدمات بشكل فوري، مؤكدا أن «الخطط جاهزة تماما وتشمل كل القطاعات المختلفة».

وتحدث رئيس الوزراء، عن زيارته الأخيرة لمصر، والتي تناولت التباحث حول التنسيق والعمل المشترك لعقد مؤتمر إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى ترحيب الحكومة الفلسطينية باستضافة مصر المؤتمر على أراضيها.

وأكد أن الجانب الفلسطيني أطلع الجانب المصري على خطط الإغاثة والإعمار معلنا جاهزيته التامة لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الدول العربية.