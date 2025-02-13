مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 في حادث تصادم بطريق طنطا-المحلة

شهد طريق طنطا-المحلة أمام قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك أمام قرية صفط تراب، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة:

نعمة محمد محمود (40 سنة) باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالبطن، وجروح متفرقة بالجسم.

شخص مجهول الهوية (حوالي 35 سنة) بكسر في قاع الجمجمة، ونزيف من الأنف والأذن.

جهاد عبد اللطيف شلبي (29 سنة) باشتباه كسر في اليد اليسرى.

جمال عبد المنعم إبراهيم (54 سنة) بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

شخص مجهول الهوية (حوالي 35 سنة) بكسر في قاع الجمجمة، ونزيف من الأنف والأذن، واشتباه نزيف بالبطن والصدر.

سيدة مجهولة الهوية (حوالي 60 سنة) باشتباه نزيف في المخ وكسر في قاع الجمجمة.

مصاب آخر هرب من سيارة الإسعاف عند الوصول إلى بوابة مستشفى المحلة العام.

تم نقل حالات الوفاة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، والمصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ لإسعافهم. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.