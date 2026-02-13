أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية في افتتاح 4 مساجد بمراكز بني سويف والواسطى وببا، بتكلفة إجمالية 13.7 مليون جنيه؛ وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله، وبمناسبة شهر رمضان المبارك.

وافتتح محمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، مسجد "الهداية" بقرية الدوية بعد تطويره ورفع كفاءته، على مساحة 230 متر مربع، بتكلفة 500 ألف جنيه "جهود ذاتية"، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب: النائب محمد رجب، النائب يوسف شعبان، النائب أحمد شكري، والشيخ طه عبدالمنجد، مفتش بالإدارة، والشيخ عيد عبدالفتاح، مفتش المنطقة، والشيخ مصطفى محمد، إمام وخطيب المسجد، وعطا مشهور، رئيس قرية تزمنت الشرقية.

وافتتح علي يوسف، رئيس مركز ومدينة الواسطى، مسجد "خالد بن الوليد" بعزبة أبو غزالة التابعة لقرية إطواب، بعد إحلاله وتجديده، بتكلفة 8 ملايين جنيه "جهود ذاتية"، وذلك بحضور أشرف مليجي وشريف ياسين نائبي رئيس الوحدة المحلية، وأحمد الديب رئيس قرية إطواب، ومدير إدارة أوقاف الواسطى.

كما افتتح العميد أحمد علاء الدين، رئيس مركز ومدينة ببا، مسجد "التحرير" بفابريقة ببا بعد إحلاله وتجديده، على مساحة 800 متر مربع، بتكلفة 5 ملايين جنيه "جهود ذاتية"، وذلك بحضور النائب هشام سليم عضو مجلس النواب، ووليد كامل نائب رئيس المدينة، ووكيل إدارة الأوقاف، وبعض التنفيذيين.

كما شهد اليوم الجمعة افتتاح مسجد "حمزة بن عبدالمطلب" بالحي الثالث بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وذلك بعد تطويره ورفع كفاءته، على مساحة 495 مترا وبتكلفة 200 ألف جنيه "جهود ذاتية"، حيث أقيمت الصلاة بالمسجد بعد افتتاحه بحضور الشيخ علي دياب مدير أوقاف البندر، ويحيى رسلان، رئيس مجلس قروي بياض العرب.