ترامب: أمريكا توقف تحليق طائرات بوينج 737 ماكس 8 وماكس 9

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستأمر بوقف تحليق طائرات بوينج 737 ماكس 8 وماكس 9 بعد حادث تحطم طائرة في إثيوبيا أودى بحياة 157 شخصا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "سنصدر أمرا بوقف كل رحلات 737 ماكس 8 و 737 ماكس 9 والطائرات المرتبطة بهذا الطراز"، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار ترامب إلى أن السلطات الأمريكية أبلغت كل شركات الطيران المعنية، مبينا: "سيتم وقف التحليقات حتى إشعار خاص آخر، وسيجري وقف استخدام كل طائرات بوينغ 737 MAX التي تزال حاليا في الجو بعد هبوطها في مواقع الوصول".

وكانت بوينج 737 ماكس منعت من التحليق في الأجواء الفرنسية والبريطانية والألمانية والكندية والأوكرانية، كما حظرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية من الأجواء الأوروبية كل رحلات ماكس 8 وماكس 9 المتوجهة إلى الاتحاد الأوروبي أو المنطلقة منه أو بين دوله، إن كانت مشغلة من طرف أوروبي أو من طرف ثالث.

وقبل أوروبا، أطلقت آسيا الهجوم على طائرات بوينج، لتمنعها من التحليق أو تعلق العمل بها كلّ من أستراليا وسنغافورة والصين التي تسلمت 76 من هذا الطراز.

كما منعت الهند ونيوزيلندا ومصر ولبنان أيضاً تحليق تلك الطائرات في أجوائها.

وقررت عشرات شركات الطيران من بينها الخطوط الإثيوبية وقف العمل بطائراتها من طراز 737 ماكس.