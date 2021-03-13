ملايين الإيطاليين يعودون للإغلاق وسط فتح جنوب تيرول

أعلنت السلطات المحلية في إقليم جنوب تيرول اليوم السبت، أنه بينما سيعود خمسة ملايين شخص في إيطاليا إلى الإغلاق يوم الاثنين، تخفف منطقة جنوب تيرول القيود تدريجيا.

وقالت الإدارة المحلية في بيان إن الأطفال في جنوب تيرول يمكنهم العودة إلى رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، وقد تفتح صالونات التصفيف والتجميل أبوابها مرة أخرى اعتبارا من يوم الاثنين.

وبعد أسبوع، سيتم السماح للأعمال التجارية بفتحها مرة أخرى.

ومع ذلك ، ستبدأ القواعد الأكثر صرامة على الصعيد الوطني مؤقتًا خلال عطلة عيد الفصح، بين الثالث والخامس من أبريل، وهي خطوة تتخذها الحكومة لمحاولة السيطرة على المرض خلال عطلة غالبًا ما تشهد قيام الناس برحلات أو الذهاب في زيارات عائلية.

وتهدف جنوب تيرول إلى تصنيفها كمنطقة صفراء (متوسطة الخطورة) بعد عيد الفصح، بحيث يمكن إعادة فتح الحانات والمطاعم، وفقا للبيان.

وفي الوقت نفسه، سيتم تصنيف أقاليم لاتسيو ولومباردي وبيدمونت وفينيتو وإميليا رومانيا كمناطق حمراء (شديدة الخطورة) اعتبارا من يوم الاثنين.