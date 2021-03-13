 جامعة دمياط من أفضل 10 جامعات مصرية طبقا لتصنيف Nature Index - بوابة الشروق
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جامعة دمياط من أفضل 10 جامعات مصرية طبقا لتصنيف Nature Index

حلمي ياسين
نشر في: السبت 13 مارس 2021 - 11:51 م | آخر تحديث: السبت 13 مارس 2021 - 11:51 م

حصلت جامعة دمياط على المرتبة التاسعة بين الجامعات المصرية، طبقاً لتصنيف "Nature Index"، الذي يُقيِّم مخرجات البحوث العلمية، التي تم نشرها خلال الفترة 1 ديسمبر 2019- 30 نوفمبر 2020 وذلك في المجالات التالية: علوم الحياة، والعلوم الفيزيائية، والكيمياء، وعلوم الأرض والبيئة.

وصرح الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، بأن الجامعة تبذل قصارى جهدها في سبيل دعم وتطوير البحث العلمي، وتحسين مخرجاتة في كافة المجالات، وجاء دخول جامعة دمياط في التصنيفات العالمية بقوة، نتيجة لخطة واضحة الأهداف، نتبناها ويشرف على تنفيذها الأستاذ الدكتور حمدان ربيع، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأضاف دعدور "أتقدم بأسمي معاني الشكر والتقدير، لعلماء جامعة دمياط، من أبنائها أعضاء هيئة التدريس والباحثين لما بذلوه من جهد في النشر العلمي، كما أتقدم بالشكر لفريق التصنيف بالجامعة، برئاسة الدكتورة أماني الدياسطي".

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