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الصحة العالمية تحاول تبديد القلق المحيط بلقاح أسترازينيكا

وكالات:
نشر في: السبت 13 مارس 2021 - 12:38 ص | آخر تحديث: السبت 13 مارس 2021 - 12:38 ص

دعمت منظمة الصحة العالمية بشكل تام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا، فيما انضمت تايلاند إلى عدد من الدول في وقف استخدامه بسبب تقارير عن إصابة عدد من متلقيه بجلطات دموية.

وتدرك المنظمة تماما أن "لقاح "أسترازينيكا"، هو الأرخص والأكثر جودة من بين اللقاحات التي يتم إنتاجها حتى الآن، ومن المقرر أن يكون الدعامة الأساسية لبرامج التطعيم ضد فيروس كورونا في معظم الدول النامية".

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس، إن "اللقاح ممتاز، ولا بد أن نعرف أن علينا الاستمرار في استخدامه"، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضافت: "268 مليون جرعة من لقاحات (كوفيد-19) التي طورتها شركات عديدة جرى التطعيم بها عالميا دون أن يظهر أن أيا منها كان سببا في حالة وفاة واحدة".

من جهتها، قالت وكالة الأدوية الأوروبية الأربعاء الماضي، إن "هناك تقارير عن 22 حالة تتعلق بتجلط الدم بين 3 ملايين شخص تلقوا اللقاح".

وانضمت بلغاريا إلى الدنمارك والنرويج وآيسلاندا في وقف استخدام اللقاح، الخميس، في حين أوقفت النمسا وإيطاليا ولوكسمبورج وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا توزيع اللقاح.

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