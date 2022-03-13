تاج الدين: نستطيع أن نعبر حتى نصل إلى بر الأمان الكامل من وباء كورونا

قدم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، بعض النصائح للمواطنين مع دخول شهر رمضان، قائلا إن هذه المرحلة مازالت تشهد وباءً عالميًا بحسب تصريحات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يعرض عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، أنه يجب مراعاة الإجراءات الاحترازية قدر المستطاع، حتى يساهم الجميع في حماية الدولة والمجتمع من انتشار هذا الفيروس.

وتابع: «نحتفل بشهر رمضان ونسعد به، لكن أريد أن يكون التوجه السلوكي لدينا جميعا هو الحد من التجمعات الكثيرة واستخدام وسائل وقائية حتى لا ينتشر هذا المرض أو غيره».

وحول رفع قيود كورونا في بعض الدول، ذكر أن التجربة المصرية الرائدة ساعدت في الحد قدر المستطاع من مشكلات هذا الوباء، لذا فإن الدولة تستمر في هذه التجربة وإنجازات الدولة في هذا المجال بصرف النظر عما يحدث في الخارج، إلا إذا كان سيستفاد به إيجابيًا، معلقًا: «كل دولة لها سلوكياتها وأساليبها وعاداتها وتقاليدها.. ونحن نستطيع أن نعبر حتى نصل إلى بر الأمان الكامل من هذا الوباء».