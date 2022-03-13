مقتدى الصدر يطلب تقديم مذكرة للأمم المتحدة والسفير الإيراني احتجاجا على قصف أربيل بالصواريخ

عقد زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، غرفة عمليات بشأن الاعتداء على أربيل، منوهًا إلى أن «الاعتداء سابقة خطيرة تهدد أمن الوطن وسيادته».

وقال مكتب الصدر، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، مساء الأحد إنّ «مقتدى الصدر عقد غرفة عمليات تجري فيها بعض الاتصالات الداخلية والخارجية بجهات حكومية وسياسية حول الاعتداء الذي طال إقليم كردستان في شمال العراق».

وذكر أن «زج العراق في الصراعات سابقة خطيرة»، فيما دعا الجهات المختصة إلى رفع مذكرة احتجاج للأمم المتحدة والسفير الإيراني فورا احتجاجا على قصف طهران لأربيل بالصواريخ.

وأصدرت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، بيانًا أعلنت فيه مسؤوليتها، عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف عاصمة إقليم كردستان العراق مدينة أربيل، وذلك حسبما نشرت وكالة «تسنيم» الإيرانية.

وقال الحرس الثوري في بيانه: «عقب الجرائم الأخيرة للكيان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن جرائم وأعمال هذا الكيان الخبيثة لن تمر دون رد، استهدفت الصواريخ القوية والدقيقة لحرس الثورة الإسلامية، الليلة الماضية، مركز الصهاينة الاستراتيجي للتآمر والأعمال الشريرة».

وأضاف: «نحذر الكيان الصهيوني المجرم مرة أخرى من تكرار أن أي عمل شرير سيواجه ردود قاسية وحاسمة ومدمرة، ونطمئن الشعب الإيراني العظيم أن أمن واستقرار الوطن الإسلامي هو خط أحمر للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولن نسمح لأحد بالتهديد أو والاعتداء عليه».

وأدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مدينة إربيل بمجموعة من الصواريخ الباليستية في الساعات الأولى من صباح اليوم، والذي أسفر عن بعض الخسائر المادية.

وجدّدت مصر، عبر بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأحد، استنكارها البالغ لتلك الأعمال الخسيسة، فإنها لتؤكد وقوفها التام بجانب العراق الشقيق، ودعمه لما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره.