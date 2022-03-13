انتخابات المهندسين: فحص جميع الطعون وتعديل وحيد في نتيجة شعبة التعدين والبترول

قال المهندس هاني محمد محمود رئيس اللجنة العليا لانتخابات المهندسين، إن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة فحصت جميع الطعون التي قدمها عدد من المرشحين الذين خاضوا المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة من الانتخابات لم تشهد أية طعون انتخابية.

وأوضح محمود خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الانتخابات اليوم، أنه بعد فحص اللجنة القضائية لجميع الطعون تبين عدم وجود عيب جوهري أثر على نزاهة ومشروعية العملية الانتخابية، فيما عدا طعن وأحد للمهندس أحمد سعيد عطية العزازي- الذي كان مرشحا لعضوية مجلس شعبة التعدين والبترول، وتبين أن هناك 23 صوتا انتخابيا في لجنة 11 بمحافظة البحيرة لم يتم إضافتها لأصوات الناخبين.

وأشار إلى أنه بعد إضافة تلك الأصوات لم تتأثر نتيجة انتخابات الأعضاء المكملين، فيما تم تعديل نتيجة انتخابات مجلس شعبة تعدين وبترول(تحت السن) ليكون المهندس أحمد سعيد العزازي في الترتيب الثالث بين الحاصلين على أعلى الأصوات ليحصل على 259 صوتا انتخابيا.

وأشاد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بجهود اللجنة القضائية في الإشراف على انتخابات المهندسين برئاسة المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن انتخابات المهندسين شهدت إجراءات غير مسبوقة في مقدمتها إتاحة التسجيل المسبق للمهندسين قبل الانتخابات واستخدام الحبرالفوسفوري ، ومراقبة اللجنة العليا للانتخابات جميع اللجان عبر تقنيةزووم.

وأكد أنه لا توجد انتخابات في العالم لا تشهد تجاوزات، ووفي نفس الوقت جميع التجاوزات التي شهدتها انتخابات المهندسين كانت قليلة للغاية ولم تؤثر على نزاهة الانتخابات وشفافيتها.

وكان قد أعلن رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين نتيجة جولة الإعادة على مقعد النقيب العام للمهندسين والتي أجريت الجمعة الماضية بين المهندس هاني ضاحي والمهندس طارق النبراوي، بفوز المهندس طارق النبراوي بمقعد نقيب المهندسين بحصوله على 10115 صوت، وحصول منافسه المهندس هاني ضاحي على 8022 صوت.

وأوضح محمود خلال مؤتمر إعلان النتيجة بعد تسلمها من هيئة النيابة الإدارية ممثلا لها المستشار محمد عبد الكريم، أن عدد الحضور بلغ 18888 صوت، والأصوات الصحيحة 18137 صوت والأصوات الباطلة 751 صوت.