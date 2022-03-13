 بولندا تسجل 11 ألفا و113 إصابة جديدة و127 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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بولندا تسجل 11 ألفا و113 إصابة جديدة و127 حالة وفاة بكورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 13 مارس 2022 - 9:12 ص | آخر تحديث: الأحد 13 مارس 2022 - 9:12 ص

سجلت بولندا 11 ألفا و113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 127 حالة وفاة جديدة جراء الوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و811 ألفا و109 حالات، والوفيات إلى 113 ألفا و434 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 53 مليونا و632 ألفا و473 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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