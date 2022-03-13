السفير الأمريكي معلقا على صراع الحكومات في ليبيا: مناصرة طرف ضدّ آخر ليس خيارًا مطروحا

أشاد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بالاهتمام الذي أبداه رئيس الوزراء المعين من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، خلال اجتماعهما أمس السبت في تونس، وذلك للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حول كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت هذه، والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

ونقل السفير فجر الأحد عبر تغريدة فهمه أنّ "رئيس الوزراء الدبيبة مستعد للمشاركة في هذه المحادثات، وأن شكل ومكان المحادثات سيحدد من قبل الأطراف نفسها، بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين".

وقال نورلاند:"يظلّ موقف الولايات المتحدة واضحا. نحن نحترم حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم، ونحثهم على القيام بذلك بالطرق السلمية فقط، دون اللجوء إلى العنف. ونعتقد أنّ الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم".

وفي تعليق على صراع السلطة التنفيذية الدائر بين باشاغا والدبيبة. قال نورلاند: "في الوضع الحالي، مناصرة طرف ضدّ آخر ليس خيارًا مطروحا: والموقف الوحيد الذي يمكن اختياره بشكل مبرّر هو المفاوضات السلمية".

وتعيش ليبيا منذ الشهر الماضي أجواء ترقب متعلقة بمصير السلطة التنفيذية المتصارع عليها بين باشاغا والدبيبة، هذا بالإضافة للانتخابات المؤجلة والتي لم يتم الاتفاق حول قوانينها وآلياتها وتاريخ إجرائها بعد بين مجلس النواب (الداعم لباشاغا)، ومجلس الدولة (الداعم للدبيبة).