سوليفان: لن ننشر قوات أمريكية في أوكرانيا ولا تغيير في وضعية دفاعاتنا النووية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محبط لعدم قدرة قواته على إحراز تقدم في أوكرانيا وهو ما دفعه إلى توسيع دائرة الأهداف، مؤكدًا أن واشنطن لن تنتشر قوات أمريكية في أوكرانيا، لكنها ستدافع عن كل شبر من أراضي الناتو.



وأضاف في تصريحات لشبكة «CNN»، أوردتها القنوات الإخبارية في خبر عاجل لها، مساء الأحد، أن القصف الروسي قرب حدود بولندا محاولة لتوسيع نطاق الصراع، موضحًا أنه «يظهر خيبة أمل بوتين بشأن عدم تحقيقه تقدمًّا».



وأشار إلى عدم إجراء أي تغيير في وضعية دفاعات الولايات المتحدة النووية، لكنها تتابع التطورات يوميًا، متطرقًا بالحديث إلى مقتل صحفي «نيويورك تايمز»: «سنتشاور مع الحلفاء والشركاء لنعرف أكثر عن مقتل صحفي أمريكي قرب كييف».



وذكر أن الولايات المتحدة نقلت رسالة إلى الصين تفيد بأنها لن تسمح لأي بلد بتعويض خسائر روسيا من العقوبات، مشيرًا إلى اعتقاده بأن بكين كانت على علم بوجود خطط لدى بوتين قبل غزو أوكرانيا.



وتابع: «نراقب لمعرفة حجم الدعم الذي تقدمه الصين لروسيا، ونتواصل مع الصين لإبلاغها بأنه ستكون هناك عواقب كبيرة لخرق العقوبات على روسيا.. لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لأي دولة بتعويض روسيا عن خسائرها من غزو أوكرانيا».



وتواصل روسيا حربها على أوكرانيا، في وقت يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، تشهد تطورات إيجابية معينة، وهو ما أكده نظيره الأوكراني، أمس السبت.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إن نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ 24 فبراير، في أول إحصاء رسمي للسلطات الأوكرانية منذ بدء الغزو.



وأشار زيلينسكي إلى أن الجيش الروسي فقد نحو 12 ألف عنصر، من جهتها، أعلنت روسيا في 2 مارس أن 498 من جنودها قُتلوا وهي الحصيلة الوحيدة التي قدّمتها.



وقُتل ما لا يقل عن 579 مدنيا، بحسب حصيلة قدمتها الأمم المتحدة السبت، مؤكدة أن عدد القتلى ربما يكون أعلى بكثير من ذلك.



وفرّ زهاء 2.6 مليون شخص من أوكرانيا منذ 24 فبراير، إضافة إلى وجود نحو مليونَي نازح داخليا، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.