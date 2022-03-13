روسيا تستغني عن المكونات الأجنبية في إنتاج طائراتها المدنية

أعلنت وسائل إعلام روسية أن العمل جار على خطط تهدف للاستغناء عن المكونات الأجنبية في صناعة الطائرات المدنية في البلاد.



وطبقًا لوسائل الإعلام، فإن وزارة الصناعة والتجارة الروسية، استضافت مؤخرا اجتماعًا لمناقشة مواضيع إنتاج الطائرات المدنية في البلاد، وكان الموضوع الرئيسي للاجتماع هو الاستغناء عن الواردات الأجنبية في تصنيع مكونات الطائرات.



وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة: «الحديث دار بشكل أساسي عن استبدال استراتيجية إنتاج مكونات طائرات SSJ100 الروسية الواعدة، فضلا عن خطط لزيادة أعداد طائرات SSJ-New المخصصة للتصدير.. تسمح إمكانيات الإنتاج في مرافق الصناعة الروسية بتطوير 40 طائرة من نوع SSJ-New في العام، وسنسعى إلى الوصول لإنتاج عدد مماثل من نسخ هذه الطائرات التصديرية».



من جهته قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف، إن «الموضوع الذي يجب التركيز عليه هو استبدال محركات SaM146 الروسية الفرنسية المستخدمة في طائرات SSJ100، والاستعاضة عنها بمحركات PD-8 الروسية الصنع وضمان اعتماد هذه المحركات في فترة تتراوح ما بين 12 و14 شهرا».



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن روسيا ستبدأ اختبارات على محركات PD-8 في مارس الجاري، كما تخطط لتصنيع 18 طائرة SSJ100 هذه السنة.