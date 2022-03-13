مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي يلتقي كبير مسؤولى الحزب الشيوعى الصينى

أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد أن من المنتظر أن يجتمع جيك سوليفان، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي مع كبير مسؤولى السياسة الخارجية بالحزب الشيوعى الحاكم الصينى يانج جيتشي.

وأوضح البيت الأبيض أن اللقاء الذي سينعقد في العاصمة الإيطالية روما غدا الاثنين سيدور حول "الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة" بالإضافة إلى مناقشة تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا على الأمن الإقليمي والعالمي.

وأضاف البيت الأبيض أن سوليفان سيلتقي أيضا لويجي ماتيولو وهو أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي لمناقشة المزيد من الردود الدولية المنسقة على الحرب الهجومية الروسية على أوكرانيا.