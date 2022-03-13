 نائب رئيس الوزراء الأوكراني: إجلاء أكثر من 140 ألف مدني من مناطق الصراع - بوابة الشروق
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نائب رئيس الوزراء الأوكراني: إجلاء أكثر من 140 ألف مدني من مناطق الصراع

إجلاء مدنيين في أوكرانيا
إجلاء مدنيين في أوكرانيا
أ ش أ
نشر في: الأحد 13 مارس 2022 - 9:38 م | آخر تحديث: الأحد 13 مارس 2022 - 9:38 م

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، إنه تم إجلاء أكثر من 140 ألف مدني من مناطق الصراع في أوكرانيا.

وأضافت فيريشوك، في تصريح نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، أن قافلة إنسانية فشلت مرة أخرى في الوصول إلى مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بسبب القصف الروسي.

وفي نفس السياق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صباح اليوم، إجلاء ما يقرب من 125 ألف شخص من مناطق الصراع عبر الممرات الإنسانية الأوكرانية، موضحًا - في رسالة بالفيديو - أن الأولوية لمدينة ماريوبول، التي يُحاصر فيها 400 ألف شخص ونفد فيها الماء والغذاء.

وذكر أن قافلة إمدادات إنسانية في طريقها إلى المدينة الساحلية وتبعد عنها 80 كم فقط، ويمكن أن تصل في غضون ساعتين.

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