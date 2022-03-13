المدعي العام الأوكراني: مقتل 85 طفلا وإصابة نحو 100 منذ بداية الغزو الروسي

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الأحد، مقتل 85 طفلًا وإصابة ما يقرب من 100 آخرين في أوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في الـ24 من فبراير الماضي، وحتى صباح الأحد الموافق 13 مارس الجاري.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأوكرانية، صباح الأحد، قال مكتب المدعي العام إن معظم الضحايا سجلوا في مدن: كييف وخاركيف ودونيتسك وسومي وخيرسون وميكولايف، ومناطق زيتومير.

وتعرضت سيارة مدنية في 11 مارس الماضي، لإطلاق نار من قبل الروس أثناء محاولة إجلائها، ونتيجة القصف الروسي، توفي طفل، لاعب شاب في فريق كرة القدم الرياضي التابع لمدرسة الأطفال والشباب الرياضية.

وفي مساء يوم 11 مارس، أطلق المحتلون النار على سيارة عند نقطة تفتيش بالقرب من قرية هوساريفكا بمنطقة إيزيوم بمدينة خاركيف، ما أسفر عن مقتل امرأة وطفل.

وفي 12 مارس، قُتلت عائلة تضم طفلًا يبلغ من العمر ثلاث سنوات، بالرصاص في سيارتهم على طريق سريع في قرية هوساريفكا، الواقعة في مدينة خاركيف.

وأدى القصف الروسي إلى تدمير 369 مؤسسة تعليمية، 57 منها دمرت بالكامل، كما قصفت روسيا 11 مرفقاً للرعاية الصحية و3 مراكز لإعادة التأهيل، بما في ذلك مركز للأطفال ذوي الإعاقة.

وذكر مكتب المدعي العام الأوكراني، أن هذه الأرقام ليست نهائية، نظرا لعدم القدرة على تفتيش مسرح العمليات القتالية الفعلية للقوات المسلحة الروسية، وفي الأراضي المحتلة مؤقتا.

وتواصل روسيا حربها على أوكرانيا، في وقت يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، تشهد تطورات إيجابية معينة، وهو ما أكده نظيره الأوكراني، أمس السبت.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إن نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ 24 فبراير، في أول إحصاء رسمي للسلطات الأوكرانية منذ بدء الغزو.

وأشار زيلينسكي إلى أن الجيش الروسي فقد نحو 12 ألف عنصر، من جهتها، أعلنت روسيا في 2 مارس أن 498 من جنودها قُتلوا وهي الحصيلة الوحيدة التي قدّمتها.

وقُتل ما لا يقل عن 579 مدنيا، بحسب حصيلة قدمتها الأمم المتحدة السبت، مؤكدة أن عدد القتلى ربما يكون أعلى بكثير من ذلك.

وفرّ زهاء 2.6 مليون شخص من أوكرانيا منذ 24 فبراير، إضافة إلى وجود نحو مليونَي نازح داخليا، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.