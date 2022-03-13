بريطانيا تتجه لتبسيط إجراءات دخول اللاجئين الأوكرانيين بعد تعرضها للانتقاد

تعتزم الحكومة البريطانية، تطبيق نظام جديد للتعامل مع اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا وقبولهم، بعد أسابيع من تعرضها للانتقاد محليا ودوليا.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال عضو مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، الذي تشمل مسؤولياته الإسكان والمجتمعات، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الأحد، إنه سيتم منح السلطات المحلية 10 آلاف جنيه إسترليني (13 ألف دولار) عن كل لاجئ لتغطية تكاليف الخدمة، بينما ستحصل الأسرة التي تلتزم باستضافة أوكرانيين لمدة ستة أشهر على الأقل على 350 إسترليني في الشهر.

وتشير تقديرات إلى أن 2.5 مليون أوكراني على الأقل قد فروا من بلادهم في أعقاب الغزو الروسي، وأن بولندا استقبلت الجانب الأكبر منهم.

ولم يحصل حتى التاسع من مارس، سوى ألف أوكراني على تأشيرات سفر لدخول بريطانيا. وقال جوف إن هذا الرقم بلغ الآن 3 آلاف متوقعا السماح لعشرات الآلاف بدخول البلاد في نهاية المطاف.

وقال جوف في مقابلة مع تليفزيون "بي بي سي": "نحن نبذل كل ما بوسعنا للتحرك سريعا قدر المستطاع".

كانت الأمم المتحدة قد ذكرت مؤخرا أنها تتوقع أن يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى نزوح ما يصل إلى 10 ملايين لاجئ هربا من القتال.