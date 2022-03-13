وزير الخارجية التركي: الصراع الجاري في مدينة ماريوبول عبارة عن حرب شوارع

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، أنه طلب من نظيره الروسي سيرجي لافروف، دعم الجهود الرامية إلى إجلاء مواطنين أتراك من مدينة ماريوبول في منطقة دونباس.

وقال أوغلو، في تصريحات صحفية أدلى بها خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، إن الصراع الجاري على مدينة ماريوبول (التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية والتي تعتبرها كييف وأنقرة مدينة أوكرانية)، عبارة عن حرب شوارع.

وأضاف أن الجانب التركي يتواصل مع كل الأطراف لإجلاء المواطنين الأتراك من هناك، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الأحد.

وتواصل روسيا حربها على أوكرانيا، في وقت يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، تشهد تطورات إيجابية معينة، وهو ما أكده نظيره الأوكراني، أمس السبت.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إن نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ 24 فبراير، في أول إحصاء رسمي للسلطات الأوكرانية منذ بدء الغزو.

وأشار زيلينسكي إلى أن الجيش الروسي فقد نحو 12 ألف عنصر، من جهتها، أعلنت روسيا في 2 مارس أن 498 من جنودها قُتلوا وهي الحصيلة الوحيدة التي قدّمتها.

وقُتل ما لا يقل عن 579 مدنيا، بحسب حصيلة قدمتها الأمم المتحدة السبت، مؤكدة أن عدد القتلى ربما يكون أعلى بكثير من ذلك.

وفرّ زهاء 2.6 مليون شخص من أوكرانيا منذ 24 فبراير، إضافة إلى وجود نحو مليونَي نازح داخليا، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.