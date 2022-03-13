يتواصل الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، لليوم الثامن عشر، اليوم الأحد، وسط عملية تفاوضية تُستأنف غدا الاثنين، لكن هذه المرة عبر تقنية الفيديو، بعد عقد 3 جولات من الحوار بين وفدين من البلدين في بيلاروسيا المجاورة.

ومع اقتراب العملية العسكرية الروسية، من إتمام أسبوعها الثالث، تواصل القوات الروسية اقترابها من العاصمة الأوكرانية كييف، وباتت تبعد عن وسط المدينة نحو 25 كيلومترًا (15.5ميلا)، بحسب أحدث تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية.

ووسع الجيش الروسي، اليوم الأحد، من هجماته في أوكرانيا لتمتد إلى الغرب، حيث جرى قصف موقع في مدينة لفيف الأوكرانية، القريبة من الحدود مع بولندا. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنها قصفت بقذائف عالية الدقة بعيدة المدى مركزا لتدريب المرتزقة الأجانب الذين جلبتهم أوكرانيا للقتال في صفوفها، مشيرة إلى مقتل نحو 180 مرتزقا، وتدمير شحنة أسلحة غربية كبيرة تسلمتها أوكرانيا مؤخرا، في هذه الضربة.

وتقول أوكرانيا، في المقابل، إن القصف الروسي، استهدف منشأة عسكرية تتواجد فيها قوات حفظ السلام الدولية.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الهجمات الروسية في مدن أخرى في شرق وجنوب وشمال أوكرانيا، مثل: خاركيف وماريوبول وميكولايف ودنيبرو وتشيرنيهيف وسومي.

مقتل صحفي أمريكي برصاص روسية

ولقي صحفي أمريكي يعمل بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مصرعه اليوم الأحد برصاص القوات الروسية في أوكرانيا، فيما أصيب زميله، وفقا للشرطة الأوكرانية، التي قالت إن الصحفي الأمريكي "دفع حياته ثمنا لمحاولته فضح غدر ووحشية ووحشية المعتدي".

إلى ذلك، أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مكالمة هاتفية جديدة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الأحد، أدان فيها "أفعال بوتين الهمجية"، وأكد سعي بريطانيا لتعزيز دفاع أوكرانيا عن نفسها.

وأضاف بيان لرئاسة الوزراء البريطانية، وفقا لـCNN مساء الأحد، أن جونسون وزيلينسكي أدانا مقتل الصحفي الأمريكي برنت رينو، وعدد لا يحصى من الأوكرانيين الأبرياء.

اجتماع أمريكي صيني غدا حول أوكرانيا

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن وفدا أمريكيا برئاسة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، سيلتقي وفدًا صينيًا في العاصمة الإيطالية روما، غدًا الاثنين، في اجتماع يبحثان خلاله الأزمة الأوكرانية.

وقالت البيت الأبيض، في بيان، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومسؤولون من مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية سيزورون روما غدا، وسيلتقون بعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية يانج جيتشي.

وذكر البيان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الأمريكية المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين.

فيما أفادت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن روسيا طلبت من الصين مساعدات اقتصادية لمواجهة تداعيات العقوبات عليها، موضجة أن سوليفان، سيحذر خلال لقاء مسؤول السياسة الخارجية الصيني، من مغبة مساعدة بيكين لروسيا.

القوات الأمريكية لن تشارك في عمليات قتالية بأوكرانيا

وأكد سوليفان، في تصريحات اليوم، أن القوات الأمريكية لن تشارك في أية عمليات قتالية في أوكرانيا، ولن يتم إرسالها إلى هناك.

وذكر أن الهجوم الروسي بالقرب من الحدود البولندية، يُظهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوسع أهدافه، ويعكس حالة الغضب الذي يعانيه بسبب فشل قواته بتحقيق تقدم، على حد قوله.

شدد على أن واشنطن وحلفاءها سيواصلون تصعيد الضغط على روسيا، لافتا إلى أنه أوضح للصين، أن أمريكا لن تسمح لأي دولة بتعويض روسيا عن الخسائر الناجمة عن العقوبات الغربية.

وحذر مستشار الأمن الأمريكي، من عواقب على من يحاولون دعم روسيا للتهرب من العقوبات.