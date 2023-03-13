بدأ آلاف الأطباء المبتدئين في المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، إضرابا لمدة ثلاثة أيام بسبب نزاع حول الأجور وظروف العمل.



وتتولى الجمعية الطبية البريطانية "بي إم آيه" وهي جمعية ونقابة عمالية، نيابة عن جميع الأطباء في المملكة المتحدة، إطلاق حملات من أجل زيادة الأجور.



وترأست الجمعية التفاوض مع الحكومة البريطانية لشهور، من أجل زيادة الأجور التي تضررت بشدة بسبب معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.



ومع ذلك، فإن المفاوضات بين النقابات والحكومة لم تسفر بعد عن اتفاق.



ومن المقرر أن تستمر المحادثات هذا الأسبوع، على أمل تحقيق انفراج في الخلاف طويل الأمد على الأجور.



وكانت الجمعية اطلقت حملة إعلانية لتسليط الضوء على أزمة أجور الأطباء المبتدئين، وقالت إن هؤلاء الأطباء يمكنهم الحصول على رواتب أعلى بعملهم في بيع القهوة في إحدى سلاسل المقاهي المعروفة.



وأعلنت شركة "Pret a Manger" أنها ستدفع ما يصل إلى 14.10 جنيه إسترليني (17 دولارا أمريكيا) في الساعة للعامل لديها، بينما يحصل أي طبيب مبتدئ على 14.09 جنيه إسترليني فقط.



يذكر أن نظام الرعاية الصحية في المملكة المتحدة يعاني دائما من مشكلات، تفاقمت حدتها وسط تداعيات الحرب الروسية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة غلاء المعيشة المتفاقمة.