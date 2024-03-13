ألحقت الهزيمة التي تلقاها النادي الأهلي مساء أمس الثلاثاء، أمام فريق البنك الأهلي رقما سلبيًا للفريق الأحمر لم يحدث منذ فترة طويلة.

وتلقى الأهلي الهزيمة الأولى له في بطولة الدوري المصري الممتاز على يد البنك الأهلي بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 15 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتلقت شباك مصطفى شوبير، حارس الأهلي، 4 أهداف من أخطاء دفاعية قاتلةة حسبما أكد المدرب السويسري مارسيل كولر، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد نهاية المباراة.

ولم تحدث أن تلقت شباك الأهلي 4 أهداف في مباراة واحدة ببطولة الدوري المصري الممتاز منذ الهزيمة من الاتحاد السكندري في موسم 2018-2019، في مباراة أقيمت يوم 7 أكتوبر 2018 أي منذ 1983 يومًا، خلال اللقاء اذلي استضافه استاد السلام، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري المصري.