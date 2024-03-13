سافر (حسن الصباح) كريم عبد العزيز إلى القاهرة، بصحبة عائلته، في الحلقة الثانية من مسلسل "الحشاشين"، ومع دخوله القاهرة وجدها فى أصعب أزمة بتاريخها كله، وذلك عقب رؤيته مظاهر المجاعة التي تؤثر سلبًا على البلد بشكل سيئ، إذ زاد اللصوص وكثر القتل، كما أصبح الأطفال فى خطر بسبب المجاعة، ولم يعد أحد فى مأمن.

وكانت بدأت الحلقة باجتماع حسن الصباح وفتحي عبد الوهاب (نظام الملك) مع نيقولا معوض (عمر الخيام) وهم يتحدثون حول أمور عديدة قبل أن يقطع جلستهم خبر من قائد الحرس الذى يخبر نظام الملك بمقتل مأذون أصفهان، وهو ما أثار حوارا بين الثلاثى حول اندهاش عمر الخيام من مقتل رجل مأذون لا حول له ولا قوة، وذهبت الشكوك كلها إلى الباطنية وأفرادها ممن يعيشوا فى السر، بعد ذلك ينتقل كريم عبد العزيز إلى منزله ليطمئن على أحمد عيد (زيد) الذى هرب من قبضة جنود الوالى بمساعدة زوجة حسن الصباح (ميرنا نور الدين).

وتستعرض الحلقة تسليط الضوء على موقف وزير الدولة الفاطمية بدر الدين الجمالى الذى أمر ببيع باب القصر وذهبه من أجل المحاولة فى سد المجاعة التى ضربت مصر فى العصر الفاطمى، وقال وزير الدولة الفاطمية: "الخليفة مش هايكون مبسوط وشعبه جعان"، ثم تواصلت الأحداث على صعيد آخر فى سمرقند التى شهدت وصول عمر الخيام، ليجد هناك غضبا كبيرا من قبل العامة تجاه الفلاسفة، وذلك بعدما وجد شخصا يتعرض للضرب لمجرد أنه كان تابعا لـ ابن سينا، وهو ما أثار غضبه بصورة كبيرة ليخبر ملك الدولة الذى أكد له أن الجاهل دوما ما يخاف مما يجهل.