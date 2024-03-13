مصطفى كامل: أريد البحث عن حقيقة ما حدث لـ حلمي بكر في أيامه الأخيرة

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن سبب بكائه في عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر.

وأوضح خلال حوار خاص له في برنامج «العرافة»، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على قناة «المحور»، مساء الأربعاء، أنه كان يريد البحث عن حقيقة ما حدث لـ «بكر»، في أيامه الأخيرة.

وتابع: «مشهد وقوف أشقاء حلمي بكر ونجله بجوار أرملته.. بعد ما كانوا بيستنجدوا لإنقاذ بكر من زوجته.. لكن الشكل العام مريّحش ناس كتير وكان سؤال العزاء كله هو في إيه».

وتوفي الموسيقار حلمي بكر، في مطلع الشهر الجاري، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد مشوار طويل قدم خلاله أكثر من 1000 أغنية لأجيال متعاقبة من المغنيين المصريين والعرب.

وكانت الحالة الصحية لبكر قد تدهورت خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات قبل أن يكمل العلاج بالمنزل.