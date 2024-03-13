فيوتشر: ننتظر أنباء إيجابية عن أحمد رفعت خلال 48 ساعة

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أكد هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي فيوتشر أن هناك حالة من التفاؤل الشديد بشأن الحالة الصحية للاعب الفريق أحمد رفعت الذي انهار خلال مباراة الاتحاد السكندري، في بطولة الدوري مساء الإثنين بعد تعرضه لأزمة قلبية.

صرح عرابي عبر قناة أون تايم سبورتس "الحالة باتت أفضل كثيرا، والكل متفائل وهناك فارق شاسع عن حالة اللاعب عند دخوله المستشفى".

وأضاف "ادعوا له، لقد بدأ أحمد رفعت التحرك ويبذل الأطباء مجهودا جبارا".

وأكد المدير التنفيذي لنادي فيوتشر "لم تكن هناك مشكلة طبية تواجه اللاعب وإلا لما شارك في المباراة".

ولمح عرابي "ولكن أحمد رفعت يبدو أنه تحامل على نفسه ويواجه ضغطا بسبب رغبته القوية في العودة للمباريات بعد ابتعاده لفترة بسبب الإصابة".

وكرر هيثم عرابي في ختام تصريحاته "هناك تفاؤل كبير، وخلال 48 ساعة سنسمع أنباء إيجابية إن شاء الله".