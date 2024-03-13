دويتشه بان تستأنف خدماتها بعد انتهاء إضراب سائقي القطارات

تعتزم شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) استئناف خدماتها المعتادة إلى حد كبير في بداية عملياتها اليوم الأربعاء بعد انتهاء إضراب نقابة سائقي القطارات في الساعة 0200 صباحا.



وقال المتحدث باسم السكك الحديدية أخيم شتاوس أمس الثلاثاء "سنعود إلى العمليات العادية بسرعة كبيرة غدا (الأربعاء) ونقدم لركابنا البرنامج الكامل مرة أخرى".

وكان من المقرر أن يستمر الإضراب السادس للنقابة لمدة 24 ساعة، مع إلغاء حوالي 80% من قطارات المسافات الطويلة. وفي مجال نقل البضائع، بدأ الإضراب وانتهى في وقت سابق.

وناشدت دويتشه بان النقابة الإعلان المسبق بوقث أطول عن أي إضرابات مستقبلية. ولم تعلن النقابة عن إضراب الثلاثاء إلا مساء الأحد الماضي. ويريد رئيس النقابة كلاوس فيسيلسكي زيادة الضغط على الشركة من خلال إضرابات يتم الإعلان عنها قي آخر لحظة.

ولا يزال جوهر النزاع هو مطلب النقابة بخفض عدد ساعات عمل عمال المناوبة إلى 35 ساعة فقط بدلا من 38 ساعة حاليا بنفس الأجر.

وقبلت السكك الحديدية مقترحا توفيقيا في عملية وساطة. ويستهدف هذا تخفيض ساعات العمل إلى 36 ساعة على مرحلتين بحلول عام 2028. ورفضت النقابة الاقتراح وأنهت المحادثات.

ولم تستبعد النقابة ورئيسها تنظيم إضرابات خلال عيد الفصح.

وفي حين يستعد ركاب القطارات في ألمانيا ليوم بلا إضرابات يبدو أن ركاب الطائرات أقل حظا حيث تعتزم نقابة المضيفين الجويين في ألمانيا مواصلة الإضرابات في شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا اليوم الأربعاء.

فبعد إضراب أفراد الضيافة الجوية بالشركة في مطار فرانكفورت أمس من الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش) ويستمر حتى الحادية عشرة مساء، مما أدى إلى إلغاء حوالي 600 رحلة طيران أثرت على حوالي 70 ألف راكب، بدأ أفراد الضيافة إضرابا مماثلا في مطار ميونيخ اليوم.

وتتوقع لوفتهانزا إلغاء حوالي 400 رحلة تؤثر على حوالي 50 ألف راكب بسبب الإضراب في مطار ميونيخ.

وتطالب نقابة مضيفي الطيران "أوفو". الألمانية بزيادة بنسبة 15% في الأجور وتريد أيضا الحصول على مكافأة تعويض عن التضخم بقيمة ثلاثة آلاف يورو (3280 دولار) لأعضائها العاملين في شركة لوفتهانزا.

من ناحية أخرى تتواصل المفاوضات اليوم وغدا بين إدارة لوفتهانزا ونقابة فيردي الممثلة لحوالي 25 ألف عامل من عمال الخدمات الأرضية في الشركة، حيث تطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 5ر12% لمدة عام في حين تعرض الشركة زيادة بنسبة 10% على مدى 28 شهرا.

وبعد 4 جولات من المفاوضات لم يعد مطلب منح العمال مكافأة بقيمة 3000 يورو تعويضا على التضخم محل خلاف.

وفي الأسبوع الماضي ألغت لوفتهانزا مئات الرحلات الجوية بسبب إضراب عمال الخدمات الأرضية الذي نظمته نقابة فيردي.