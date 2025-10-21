الشهدي حكما لمباراة الأهلي والاتحاد في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباراتي يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالموسم رقم 67 للدوري الممتاز (دوري نايل)، حيث يستضيف فريق الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في لقاء جماهيري على ملعب القاهرة الدولي في تمام الخامسة ’ أما في الثامنة فيلتقي المصري مع سموحة على ملعب السويس الجديد.

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- الأهلي × الاتحاد السكندري: مصطفى الشهدي (حكماً للساحة) ’ شريف عبد الله وأحمد زيدان (مساعدين) ’ عبد الحكيم ناصر (حكماً رابعاً) ’ الدولي حسام عزب وهشام ربيع (تقنية الفيديو).

-المصري × سموحة: محمود وفا(حكماً للساحة) ’ الدوليين سامي هلهل ويوسف البساطي (مساعدين) ’ أحمد ناصر(حكماً رابعاً) ’ وليد ناجي ومحمد أحمد الشناوي(تقنية الفيديو).