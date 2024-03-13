الزمالك يزاحم حامل اللقب في توقعات المرشحين للفوز بالكونفدرالية

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رصد موقع "أفريكان سوكر زون" تقريراً يشير فيه إلى نسبة الفوز المتوقع للفرق الثمانية المتأهلة للدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أجرى أمس الثلاثاء قرعة دور الثمانية، والتي أوقعت الزمالك في مواجهة مصرية خالصة ضد مودرن فيوتشر في الطريق إلى نصف النهائي.

وبحسب ما رصده الموقع المعني بالكرة الأفريقية، فإن كل فريق من الأندية الثمانية حصل على نسبة مئوية تعكس إمكانية فوزه بلقب البطولة.

وجاء في المقدمة حامل اللقب فريق اتحاد العاصمة الجزائري بنسبة 21% فيما حل الزمالك في المرتبة الثانية بين الأوفر حظا للفوز باللقب، بنسبة 18%.

في المركز الثالث جاء فريق نهضة بركان المغربي بفارق ضئيل عن الزمالك بنسبة 17%، علماً بأن الفريق المغربي حقق اللقب من قبل وكان قد حل وصيفاً للزمالك في لقبه الوحيد الذي حققه عام 2019.

ويأتي مودرن فيوتشر في المركز الرابع بنسبة 12%، يليه دريمز الغاني 10%، ثم ريفرز يونايتد 9%.

وتفوق فريق أبو سليم الليبي على الملعب المالي في ترشيحات الفوز بالبطولة حيث حصد نسبة 7% مقابل 6 للملعب.

يذكر أن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي تقام يوم 31 مارس بين تُلعب جولة الإياب في السابع من أبريل.