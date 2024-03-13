انخفاض أسهم ماكدونالدز 2%

أكد المدير المالي لشركة ماكدونالدز إيان بوردن، اليوم الأربعاء، أن المبيعات الدولية ستنخفض تباعا في الربع الحالي؛ نتيجة الصراع في الشرق الأوسط وضعف الطلب في الصين، مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة 2% في التعاملات المبكرةن بحسب موقع "العربية".



وأضاف بوردن، في مؤتمر "يو.بي.إس" العالمي للمستهلكين والتجزئة، أن المبيعات المماثلة للربع الأول في قطاع الأسواق التنموية الدولية المرخصة لشركة ماكدونالدز ستكون "أقل قليلا" من فترة الثلاثة أشهر السابقة.



ولم تحقق الشركة في شهر فبراير على نطاق واسع تقديرات "وول ستريت" لمبيعات الربع الرابع في هذا القطاع، ويرجع ذلك جزئيا إلى الاحتجاجات وحملات المقاطعة ضد علامات تجارية غربية كثيرة بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل في الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وفق "رويترز".



وقال بوردن "نواصل التعامل مع آثار الحرب في الشرق الأوسط. لكننا نشهد أيضا ما يمكن أن أسميه بداية بطيئة في الصين هذا العام".



وتواجه شركات عالمية مثل ماكدونالدز أيضا ضعف الطلب في الصين، حيث أدت مشكلات التوظيف وأزمة العقارات المتفاقمة والشكوك الاقتصادية إلى تثبيط معنويات المستهلكين.