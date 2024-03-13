مصدر روسي: موسكو سترد بشكل مناسب على طرد دبلوماسيين اثنين من النمسا

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أكد مصدر بالخارجية الروسية، أن موسكو سترد على قرار النمسا طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس "بشكل مناسب".

وقال المصدر لوكالة نوفوستي اليوم الأربعاء: إن "روسيا سترد بشكل مناسب على قرار فيينا غير المبرر".

وكانت وسائل الإعلام النمساوية ذكرت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن الخارجية النمساوية قررت طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس لديها.

وتتهم النمسا الدبلوماسيين الروسيين بأعمال "لا تتناسب مع الصفة الدبلوماسية"، وأمهلتهما حتى الثلاثاء المقبل، 19 مارس، لمغادرة البلاد.

وكان السفير الروسي لدى النمسا، دميتري ليوبينسكي، تحدث عن تدهور العلاقات بين روسيا والنمسا في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن فيينا "اتخذت موقفا غير ودي" تجاه موسكو.