سفير: وفاة مواطن ألماني إسرائيلي احتجزته حركة حماس في قطاع غزة

أعلن السفير الِألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، وفاة مواطن ألماني إسرائيلي تم احتجازه في قطاع غزة.

وقال السفير زايبرت، في منشور على تطبيق إكس، تويتر سابقا، اليوم الأربعاء: "لقد علمنا ببالغ الحزن والأسى أن مواطننا الألماني إيتاي تشين، الذي كانت لدينا آمال بأنه مازال على قيد الحياة، قد مات في النهاية."

وأضاف زايبرت أنه "قد تم قتله من جانب حماس في 7 أكتوبر عندما كان عمره 19 عاما، وتم نقل جثته إلى غزة. أحر التعازي لعائلته التي سعت بلا كلل من أجل إطلاق سراحه".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل تشين، وهو جندي من بلدة نتانيا الساحلية، أمس الثلاثاء، دون أن يذكر جنسياته الأخرى. ووفقا لتقارير إعلامية، كان تشين أيضا مواطنا أمريكيا.

وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن معلومات استخباراتية غير محددة خلصت إلى أنه قد تم قتل الشاب البالغ من العمر 19 عاما.