المستشار الألماني يجري محادثات مع الفلبين بعد يوم من مباحثات مع ماليزيا

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ناقش المستشار الألماني أولاف شولتس تعزيز العلاقات العسكرية بين برلين ومانيلا، الثلاثاء، خلال زيارة للرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس الابن، بعد يوم من محادثاته مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

وعقب المحادثات مع المستشار الألماني، حدد ماركوس تدريب القوات المسلحة الفلبينية والدفاع ضد الهجمات السيبرانية والحماية الساحلية باعتبارها مجالات يحتمل أن تشهد تعاونا أوثق.

وأعاد إلى الأذهان حقيقة، أن ألمانيا تشارك في تدريب الجنود الفلبينيين منذ 1974، لفترة أطول من أي دولة أخرى في العالم تقريبا.

ولم يعلق ماركوس الابن لدى سؤاله بالتحديد عن مشروعات مشتركة للأسلحة.

وتتنازع الفلبين ودول أخرى بجنوب شرق آسيا مع الصين على المناطق البحرية والجزر في بحر الصين الجنوبي منذ سنوات طويلة.

ولهذا السبب بصفة أساسية تحاول الدولة الأرخبيلية تعزيز إمكانياتها العسكرية في القطاع البحري.

وترغب الدولتان أيضا في العمل بصورة أوثق في تطوير المواد الخام فضلا عن العمل المناخي وهجرة العمال.

ويعمل آلاف العمال المهرة من الفلبين في ألمانيا، خاصة في قطاع التمريض.

وقال شولتس أنه تم التخطيط لـ "تطوير شامل للغاية" في قطاع العمال المهرة، "ونعتزم أيضا وضع هذا في نصوص محددة يمكن أن نتفق عليها".

وكان شولتس قد قال عقب الاجتماع مع رئيس الوزراء الماليزي الإثنين: "إن منطقة المحيطين الهندي والهادئ لها أهمية كبيرة بالنسبة لألمانيا والاتحاد الأوروبي، ولذلك نريد تعميق التعاون السياسي والاقتصادي بشكل مكثف".

كما تطرقت محادثاتهما إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والمواجهة المسلحة الحالية بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وترتبط ماليزيا بعلاقات مع حماس، وانتقد أنور، دولة الاحتلال في تصريحاته يوم الإثنين.

وشدد أنور على أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين لم يبدأ فقط عندما نفذت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

من جانبه شدد شولتس على أن الكيان الصهيوني لديه كل الحق في الدفاع عن نفسه ضد حماس.

لكن المستشار الألماني دعا مرة أخرى إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة، وهو ما من شأنه أن يساعد في إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، ويتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بحسب ادعائه.

وفي أعقاب اجتماعاته مع ماركوس وأنور، من المقرر أن يلتقي شولتس برئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين يوم غد الأربعاء.