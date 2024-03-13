بوتين: القوات الروسية اتخذت المبادرة الكاملة على خط المواجهة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في مقابلة مع الصحفي ديمتري كيسيليوف، إن المبادرة في منطقة العملية العسكرية انتقلت بالكامل إلى القوات الروسية.

وأضاف بوتين: "الآن انتقلت المبادرة (على خط المواجهة) بالكامل إلى قواتنا المسلحة، الجميع يعرف ذلك، الجميع يدركه"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار الرئيس بوتين، خلال المقابلة، إلى أن "محاولات كييف لمهاجمة مقاطعتي بيلجورود وكورسك، تحدث على خلفية الإخفاقات على خط المواجهة، إنهم بحاجة إلى إظهار شيء ما على الأقل".

وأضاف بوتين "لكن مع ذلك، فإن الهدف الرئيسي، الذي لا شك لدي فيه هو إن لم يكن لتعطيل الانتخابات الرئاسية في روسيا، فعلى الأقل منع العملية الطبيعية للتعبير عن إرادة المواطنين بطريقة أو بأخرى، أولا، أما الثاني فهو التأثير الإعلامي، الذي سبق أن ذكرته".

وتابع الرئيس الروسي "أما الأمر الثالث، فهو الحصول على فرصة ما أو حجة ما أو ورقة رابحة في عملية تفاوض مستقبلية محتملة. حسنا، سنعطيكم هذا وتعطونا هذا".

وأضاف بوتين "روسيا ليست على مفترق طرق، إنها تسير على الطريق الاستراتيجي لتنميتها ولن تبتعد عن طريقها".

وأشار إلى كيفية تقليل خسائر القوات الروسية في العملية العسكرية، قائلا: "السؤال واضح وعادل، لكن الإجابة بسيطة أيضا، من الضروري زيادة الأسلحة، عدد الأسلحة وقوتها، زيادة فعالية القوات والوسائل المستخدمة، الطيران التكتيكي والعسكري، وحتى الاستراتيجي، وهذا يعني وبالطبع في تلك العناصر المقبولة للصراعات المسلحة من هذا النوع".

وقال: "نحن نتحدث أيضا عن الأسلحة الأرضية، بما في ذلك الأسلحة العالية الدقة والمدفعية والمركبات المدرعة، نحن نتطور، دون أي مبالغة".

وأضاف أن التنمية تسير الآن في هذا الاتجاه، ومضى، قائلا: "نعم، هذا ما يحدث. هذا هو الجواب على سؤالك، كلما كانت وسائل التدمير أقوى وأكثر، كلما قلت الخسائر".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده "من وجهة النظر التقنية العسكرية مستعدة لحرب نووية"، حسبما نقلت وسائل إعلام روسية صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه لا يعتقد أن "الأمور تسير باتجاه الصدام المباشر"، وفقا للموقع الإلكتروني لقناة (آر تي).

ووصف الرئيس الروسي وحدة المجتمع الروسي بالسلاح الرئيسي للبلاد، مشيرا إلى أن "أولئك الذين فكروا في قمع روسيا بالعقوبات والقوة المسلحة لم يأخذوا بالاعتبار وحدة مجتمعها"، في إشارة لمعسكر الغرب الذي يساند أوكرانيا منذ بداية الحرب قبل أكثر من عامين.