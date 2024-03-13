حريق في أكبر مصفاة نفط تابعة لـ روزنفت إثر تعرضها لهجوم أوكراني بطائرة درون

اندلع حريق في أكبر مصفاة للنفط تابعة لشركة "روزنفت"، إثر تعرضها لهجوم بطائرة بدون طيار، في الوقت الذي شنت فيه أوكرانيا هجمات جديدة على روسيا، قال عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تأتي كجزء من محاولات عرقلة الانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن حاكم منطقة ريازان، بافيل مالكوف، قوله اليوم الأربعاء عبر قناته على منصة "تليجرام"، إن "مصفاة نفط ريازان تعرضت لقصف بطائرة بدون طيار، وقد أدى ذلك إلى اندلاع حريق".

وأفادت خدمة "تاس" الإخبارية، بأنه قد تم نقل شخصين إلى المستشفى.

جدير بالذكر أن أوكرانيا تستخدم منذ مطلع العام طائرات بدون طيار لاستهداف محطات معالجة النفط الروسية المهمة، من البحر الأسود إلى بحر البلطيق.