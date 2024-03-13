الخارجية الروسية تدعو إلى وقف الأعمال العدائية في السودان بأسرع وقت

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، ناقش مع السفير السوداني لدى موسكو محمد سراج سبل حل الأزمة في السودان.

وقال بيان الخارجية الروسية "أجرى الطرفان تبادلا مفصلا لوجهات النظر بشأن آفاق حل الأزمة العسكرية والسياسية في السودان"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "في هذا السياق، أكدت روسيا موقفها الأساسي بشأن الحاجة إلى وقف الأعمال العدائية بأسرع وقت ممكن وبناء عملية تفاوض مستدامة بين الأطراف السودانية؛ من أجل تجاوز الخلافات القائمة من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي وسيادة جمهورية السودان".

وتصاعدت الأوضاع في السودان، منذ أبريل 2023، بسبب خلافات بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان، ورئيس قوات الرد السريع محمد حمدان دقلو.

وتتعلق التناقضات الأساسية بينهما في توقيت وأساليب تشكيل قوة مسلحة وحدة، وكذلك حول من ينبغي أن يشغل منصب القائد الأعلى: رجل عسكري محترف كما يدعو البرهان، أم رئيس مدني منتخب كما يصر دقلو.