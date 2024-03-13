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المستشار الألماني يزور إسرائيل يوم الأحد

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 11:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 11:43 م

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الإنترنت "واي نت" اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يزور المستشار الألماني أولاف شولتس إسرائيل يوم الأحد المقبل عقب زيارته للأردن.

وقالت الصحيفة إن هذه ستكون ثانى زيارة يقوم بها شولتس لإسرائيل منذ اندلاع الحرب فى غزة.

كان شولتس قد شدد على أن "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها" ردا على هجوم حماس على جنوب البلاد، وأكد على دعم ألمانيا "الحازم والراسخ" للدولة العبرية.

كما زار الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ووزيري الخارجية والدفاع أنالينا بيربوك بوريس بيستوريوس، الأراضي المحتلة عقب عملية طوفان الأقصى، في السابع من أكتوبر الماضي.


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