عرض اسكتلندي يفرّق عائلة أنشيلوتي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي رينجرز الاسكتلندي بصدد التعاقد مع مدير فني جديد.

ويسعى رينجرز للتعاقد مع دافيدي أنشيلوتي المدرب المساعد لوالده كارلو المدير الفني لريال مدريد، الذي اتفق مؤخراً رسمياً على تدريب منتخب البرازيل.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن رينجرز قطع شوطا طويلاً في المفاوضات مع أنشيلوتي الصغير ليقترب من الإعلان عن توليه تدريب الفريق خلفاً للمدرب المؤقت الحالي باري فيرجسون والذي يقود رينجرز منذ فبراير الماضي.

وظل دافيدي أنشيلوتي مساعداً لوالده في ريال مدريد، لكن انتقال الأخير لتدريب السيليساو، وتلقي المدرب الشاب عرضاً من رينجرز، قد يفرق بينهما في الفترة المُقبلة.

وعمل دافيدي في بداية مسيرته كمدرب للياقة البدنية، بباريس سان جيرمان، وهو نفس الدور الذي لعبه مع أنشيلوتي في الفترة من 2013 وحتى 2015، ثم لحق به كمدرب مساعد في بايرن ميونخ العام التالي، ورافقه أيضا في تجربتي نابولي وإيفرتون، وأخيرا ريال مدريد.

وشارك أنشيلوتي الصغير والده في قيادة 231 مباراة مع النادي الملكي.