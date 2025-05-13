الخارجية الأمريكية: جهود كبيرة لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

قال مايكل ميتشل المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الإفراج عن الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر خطوة إيجابية نحو تحسين الثقة بين جميع الأطراف المعنية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية نانسي نور عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أنّ الولايات المتحدة تعمل بشكل مستمر على حماية مواطنيها.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تبذل كافة الجهود المتاحة في سبيل تأمين حياة الأمريكيين في الخارج، بما في ذلك التواصل المباشر مع حركة حماس للوصول إلى حلول سلمية.

ونوه بأن الولايات المتحدة تبذل جهوداً كبيرة لضمان تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ولفت إلى أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحًا في حديثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضرورة تحسين الظروف الإنسانية في غزة.

وأفاد بأنَّ الإدارة الأمريكية تعمل على تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل أسرع.

وتطرق للحديث عن الشأن الإيراني، قائلا إن هناك تقدماً ملحوظاً في المفاوضات بين الجانبين، خاصة مع عقدها بشكل مباشر.

وأكد أن الإدارة الأمريكية تتجه نحو إيجاد حل دبلوماسي للأزمة النووية الإيرانية، مع تأكيد أن منع إيران من الحصول على سلاح نووي يبقى أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.

وأفاد بأن ترامب سيبحث هذا الملف مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة خلال جولته المرتقبة.