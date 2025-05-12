 مادونا تتعاقد مع نتفليكس لتقديم قصة حياتها في مسلسل قصير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مادونا تتعاقد مع نتفليكس لتقديم قصة حياتها في مسلسل قصير

منة عصام
نشر في: الإثنين 12 مايو 2025 - 11:21 م | آخر تحديث: الإثنين 12 مايو 2025 - 11:21 م

نقلت وسائل إعلام أجنبية أن ملكة البوب الأمريكية مادونا قد تعاقدت مع منصة نتفليكس على تقديم قصة حياتها في مسلسل قصير، وسوف يتولى إخراجه شون ليفي.

وقد ذكرت التقارير الأجنبية أن هذا التوقيع بين مغنية البوب المعروفة والمنصة العالمية، جاء بعد جهود كبيرة وحثيثة من إدارة نتفليكس من أجل إكمال هذا التعاقد، وقد وافقت مادونا عليه كمسلسل قصير، وجارٍ العمل في الوقت الحالي بينها وبين المخرج شون ليفي من أجل تطوير السيناريو والاستقرار على أي مراحل حياة مادونا سيتم عرضها ضمن أحداث المسلسل.

ولن يكون المسلسل وثائقيًا وإنما دراميًا يروي مرحلة أو أكثر من حياة مادونا، ولكن جارٍ العمل على هذا في الوقت الحالي.

وقد سبق لمادونا من قبل أن جرى بينها وبين شركة يونيفرسال نقاش حول تحويل حياتها لفيلم سينمائي من بطولة جوليا جارنر.

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