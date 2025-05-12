عمرو أديب مشيدا بزيادة تحويلات المصريين بالخارج: الناس دي بتمسي على مصر ولازم الدولة تمسي عليهم

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أشاد الإعلامي عمرو أديب، بارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسجلة قفزة تاريخية، قائلا: «الناس دي بتمسي على مصر ولازم الدولة تمسي عليهم».

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، إن المصريين بالخارج يحوِّلون قيمة دولارية سنويًّا تقارب قيمة احتياطي النقد الأجنبي الموجود لدى البنك المركزي.

وأضاف أن الحكومة عليها تقديم حوافز وتسهيلات للمصريين بالخارج نظير الدور الذي يلعبونه في هذا الإطار.

ونوه بأن كل الدول تقدم امتيازات لمواطنيها في الخارج، معقبا: «لازم الدولة تعمل حاجة للجدعان دول».

وشدد على أهمية هذه التحويلات في زيادة العملة الصعبة ورفع القدرة الشرائية بشكل كبير.

وشهدت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024، (الفترة مارس/فبراير 2024/2025) قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث ارتفعت بمعدل 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.

كما ارتفعت خلال فبراير 2025 للشهر الثاني عشـر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3.0 مليارات دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخياً من كل عام.