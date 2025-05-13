توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة اندلاع حريق بـ4 طوابق داخل عقار في كمبوند سكني خلف استوديو مصر بمنطقة المريوطية، إلى أن ماسًا كهربائيًا في إحدى الوصلات الداخلية كان وراء نشوب الحريق، دون وجود شبهة جنائية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، الذي بدأ في الطابق السابع وامتد حتى الطابق الحادي عشر، دون وقوع أي إصابات.

وكان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل كمبوند في المنطقة المشار إليها، فانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، كما تم الدفع بسيارتي إسعاف تحسبًا لأي طوارئ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، ونجحت القوات في السيطرة على الحريق بالكامل، دون تسجيل إصابات، كما أجرت القوات عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.