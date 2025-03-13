صحة شمال سيناء تعقد اجتماعًا لتعزيز دور الرائدات الريفيات في التوعية الصحية

عقدت الدكتورة إينا سلام، مدير إدارة الرعاية بمديرية الصحة في شمال سيناء، اجتماعًا مع مدير إدارة تنظيم الأسرة والرائدات الريفيات، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصحة والسكان المستمرة لتحسين جودة الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية.

وأوضحت الدكتورة إينا سلام أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وتفعيل المشاركة المجتمعية في تحديد الاحتياجات الصحية وتلبية متطلباتها، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير آليات التعاون بين مديرية الصحة والمجتمع.